Премьер поручил не допускать перебоев в работе Ashyq

Паспорт вакцинации должен отражаться в приложении.

Премьер-министр Аскар Мамин поручил не допускать перебоев в работе приложения Ashyq, передает корреспондент zakon.kz.

Министерству и акиматам необходимо в июне значительно увеличить темпы вакцинации. Минздраву совместно с министерством цифровизации необходимо предпринять меры по бесперебойной работе мобильного приложения Ashyq. В дальнейшем масштабируем приложение в других сферах услуг. Паспорт вакцинации должен отражаться в приложении, — поручил на заседании правительства Мамин.

В целом, по его словам, санитарно-эпидемиологическая ситуация улучшается, отмечается положительная динамика снижения больничных и реанимационных коек.

Читайте также:

Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться - Цой

Он напомнил, что в "красной" зоне находятся три региона: Нур-Султан, Акмолинская и Карагандинская области, и в целом в результате принимаемых мер прогнозируется сокращение "красной" зоны.

Уже увеличилось количество регионов в "зеленой" зоне до 8, до 6 в "желтой" зоне. В первую очередь положительно на данных показателях сказывается рост количества вакцинированных. На сегодня вакцинировано более 2,1 млн человек первым компонентом, вторым привито более 1 млн человек. Принимаются меры по пополнению запаса вакцин. В июне в наличии будет по два млн вакцин, — отметил премьер Казахстана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!