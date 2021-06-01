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1 июня. Токаев обозначил стратегическую задачу государства

Фото: Акорда 1 июня 2021, 09:46

Нужно обеспечить юному поколению казахстанцев счастливое детство, крепкое здоровье, всестороннее развитие.

Президент Казахстана высказался о Международном дне защиты детей, передает zakon.kz.

1 июня – Международный день защиты детей. Наша стратегическая задача – обеспечить юному поколению казахстанцев счастливое детство, крепкое здоровье, всестороннее развитие. От ее решения зависит будущее нашей страны, - написал он в twitter.

1 июня в Казахстане отмечают Международный день защиты детей.

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