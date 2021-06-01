Кайсар Нигметов: Прямые выборы акимов будут способствовать продвижению демократии в регионах

Выборы акимов будут проходить поэтапно.

Недавно Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон "О выборах в Республике Казахстан", которые предусматривают проведение прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков сельских округов. Реформа коснется акимов 2 345 административно-территориальных единиц, из них 836 акимов будут избираться прямым голосованием уже во втором полугодии 2021 года. О том, как будут проходить прямые выборы акимов, и к каким результатам должна привести реформа zakon.kz рассказал директор Центра региональных исследований АО "Институт экономических исследований" Кайсар Нигметов.

- Казахстанцы привыкли к тому, что акимы назначаются. Как будут проходить эти выборы на практике, каков механизм?

- Поэтапно выборы будут проходить следующим образом. Выборы будут объявлены за 40 дней, а сами выборы пройдут за 10 дней до истечения срока полномочий действующего акима сельского округа. Этап выдвижения кандидатов будет заканчиваться за 15 дней до дня выборов, а период регистрации – за 10 дней проведения выборов. После проведения выборов в течение трех дней подводятся и публикуются итоги прошедших выборов. При этом в течение семи дней после проведения выборов территориальная избирательная комиссия регистрирует избранного акима, после чего он вступает в свои полномочия.

Установлены два основных вида выдвижения кандидатов – это кандидаты, выдвинутые политическими партиями из числа своих членов, а также кандидаты-самовыдвиженцы, которые должны будут представить в свою поддержку подписи по количеству не менее 1% от общего числа избирателей, имеющих право голосовать.

Между тем, в случае отсутствия кандидатов либо выдвижения только одного кандидата, акиму района (города областного значения) будет предоставлено право выдвинуть дополнительного кандидата, предварительно согласовав при этом его с собранием местного сообщества соответствующего сельского округа. Данная мера предусмотрена для того, чтобы выборы состоялись, и у избирателей была альтернатива при выборе акима.

- Как вы думаете, кто сможет принимать участие в выборах акимов, и что нужно, что завоевать доверие казахстанцев?

- Базовые требования, которым должен соответствовать кандидат в акимы сельского округа, это быть гражданином Республики Казахстан в возрасте не моложе 25 лет, а также соответствовать минимальным квалификационным требованиям к данной категории государственного служащего, т.е. иметь высшее образование и стаж работы не менее 2 лет на госслужбе.

При этом и другие кандидаты, не имеющие опыт работы госслужбы, смогут выдвинуть свои кандидатуры при наличии 2 лет стажа на руководящих должностях в негосударственных организациях.

Возможно, активность проявят члены Президентского молодежного кадрового резерва, для которых требование, это наличие пятилетнего стажа работы.

Доверие, думаю, будет больше к кандидатам из числа местного населения, имеющим безупречную репутацию, определенные достижения в своей профессиональной сфере. Кто сможет донести, что он готов привнести в развитие конкретного сельского округа, тот и получит "кредит доверия" от избирателей, который потом нужно будет подтверждать своей работой.

- Изменит ли это политическую активность казахстанцев, в последние годы они принимали участие в выборах не столь активно?

- Думаю, да. Так как люди будут напрямую вовлечены в решение их насущных вопросов. И внедрение прямых выборов акимов должно придать импульс в создании гражданского общества, продвижению демократии на местном уровне.

- Каким образом жители смогут контролировать работу избранного ими акима и смогут ли влиять на его работу, если он, по их мнению, не справляется?

- В сельских округах путем преобразования действующего собрания местного сообщества будет создан орган местного самоуправления с функциями представительного органа – Қенес. Представительный орган местного самоуправления (Қенес) будет проводить мониторинг эффективности использования денежных средств, проводимых работ за счет бюджетных средств, и средств местного самоуправления, заслушивать отчет акима о деятельности администрации сельского округа.

Кроме того, ревизионные комиссии будут проводить плановые и внеплановые (на основании обращения) проверки эффективности использования средств.

- На какой срок будет избираться аким города, поселка, села и сможет ли досрочно слагать полномочия, в каких случаях?

- Срок полномочий избранного акима останется прежним, и составит 4 года. При этом есть ограничение на то, что одно и то же лицо не может быть избрано акимом одного и того же города районного значения, села, поселка, сельского округа более двух раз подряд.

Здесь нужно обратить внимание, что у жителей сельского округа, как у граждан избравшего акима имеется право инициировать вопрос о прекращении его полномочий, в том числе за неудовлетворительные результаты работы, неэтичное поведение и др., что дает дополнительное основание для депутатов маслихата по выражению вотума недоверия.

- Каким образом прямые выборы акимов повлияют на политическую ситуацию в Казахстане?

- Думаю, общественно-политическая ситуация останется стабильной, наше общество, граждане буду активно использовать те права и возможности, которые открываются в связи с реформой местного самоуправления. На уровне сельских округов, возможно, будет иметь место конкуренция между представителями различных партий за голоса избирателей. Проведение прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов позволит обеспечить на должном уровне свободные, транспарентные и состязательные выборы, в соответствии с общепризнанными стандартами, принятыми в демократических государствах.

- Спасибо за интервью.

Подготовила Лариса Черненко

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