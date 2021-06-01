Всего за 5 лет реализации Комплексного плана будут исполнены 142 мероприятия на 3,6 трлн тенге.

На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен Комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

С докладами выступили министры национальной экономики Асет Иргалиев, индустрии и инфраструктурного развития — Бейбут Атамкулов, энергетики — Нурлан Ногаев, экологии, геологии и природных ресурсов — Магзум Мирзагалиев, здравоохранения — Алексей Цой, образования и науки — Асхат Аймагамбетов, культуры и спорта — Актоты Раимкулова, первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

Глава правительства отметил, что реализация Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы придаст новый импульс развитию области и позволит обеспечить повышение качества жизни и благосостояния населения.

Будет обеспечен 100% охват населения услугами водоснабжения, 85,4% — газоснабжения.

В сфере АПК будет за пять лет планируется реализовать порядка 100 проектов, что также позволит увеличить объем валовой продукции с 729 млрд до 1,3 трлн тг и в 2,5 раза повысить производительность труда.

В течение пяти лет запланировано строительство порядка 5 млн кв. м жилья, 130 новых школ, 10 объектов здравоохранения, духовно-культурного центра и других объектов социальной сферы.

Будут реализованы проекты по развитию транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Планируется строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, соединяющей города Туркестан, Шымкент и Ташкент, строительство новых железнодорожного и автовокзала в Туркестане.

Указанные меры в совокупности позволят повысить в регионе объем промышленности на 35%, производительность труда — на 52%. Поток туристов увеличится в год с 1,2 млн до 2,5 млн человек. Будет создано не менее 40 тыс. новых рабочих мест.

Всего за 5 лет реализации Комплексного плана будут исполнены 142 мероприятия на 3,6 трлн тенге. Экономика Туркестанской области за 5 лет вырастет в 1,5 раза, — сказал А. Мамин.

Премьер-министр поручил обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий утвержденного Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы.

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