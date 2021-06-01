Что нельзя проносить в казахстанские школы

Это оружие, ножи, кастеты, имитаторы взрывчатых устройств, аэрозольные краски, пиротехнические средства и газовые баллончики.

Совместно с министерством образования и науки разработан перечень запрещенных к проносу предметов в организации образования, сообщил на заседании правительства министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент zakon.kz.

В целях усиления мер безопасности Правительством утверждены новые требования антитеррористической защиты к объектам. МВД совместно с МОН разработали перечень запрещенных к проносу предметов в организации образования. Такого у нас до этого не было. Это оружие, ножи, кастеты, имитаторы взрывчатых устройств, аэрозольные краски, пиротехнические средства и газовые баллончики. Приказ находится на регистрации в Минюсте, — сообщил Тургумбаев.

Читайте также:

В МВД объяснили, почему запретили рогатки в школах

Кроме того, по его словам, вводятся дополнительные квалификационные требования к частным охранным организациям, обеспечивающим безопасность школ.

Для эффективной защиты прав несовершеннолетних МВД было рекомендовано в кратчайшие сроки обеспечить организации образования соответствующими системами безопасности, обеспечить безопасность школ и детских садов силами лицензированных частных охранных организаций.

Читайте также:

В школе в Казани произошла стрельба, погибли дети

Также, по словам министра, с учетом анализа действий педагогов и детей школы в городе Казань, требуется МОН, МЧС и МВД организовать специальную подготовку учеников и персонала к действиям при возникновении ЧС техногенного, природного характера и кризисных ситуаций.

В числе рекомендации также были отмечены активизация работы школьных психологов по выявлению учащихся, склонных к насилию, предусмотреть меры по профилактике "буллинга" в подростковой среде, расширить практику обеспечения организованной развозки учащихся школ, организовать доступность спортивных секций и кружков для детей в период летних каникул.

Усилить меры безопасности при коллективных выездах учащихся к местам отдыха и в детских оздоровительных лагерях с целью предупреждения несчастных случаев, как это было в Шарынском каньоне Алматинской области. Полагаем, что реализация указанных мер позволит обеспечить эффективную защиту детей, — заключил глава МВД.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!