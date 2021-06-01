Индекс благополучия детей будет внедрен в Казахстане в 2022 году

С помощью данного индекса будет отслеживаться результативность работы государственных органов по улучшению положения детей.

На заседании правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрены меры по защите прав и обеспечению безопасности детей, сообщает zakon.kz.

С докладами выступили министры образования и науки Асхат Аймагамбетов, здравоохранения – Алексей Цой, внутренних дел – Ерлан Тургумбаев, а также глава представительства ЮНИСЕФ Артур ван Дизен.

В 2020 году в Казахстане в сфере охраны прав детей разработаны и приняты 22 нормативных правовых акта. Утверждена Дорожная карта по усилению защиты прав ребенка, противодействию бытовому насилию и решению вопросов суицидальности среди подростков на 2020-2023 годы. Приняты Правила и сроки социальной реабилитации детей, пострадавших от террористической деятельности.

В 2022 году планируется внедрение Казахстанского индекса благополучия детей, который охватит безопасность, здоровье, образование, материальное благополучие, социализацию детей. С помощью данного индекса будет отслеживаться результативность работы государственных органов по улучшению положения детей.

Глава правительства подчеркнул важность обеспечения безопасности детей на улице, в организациях образования, во время отдыха. В этой связи А.Мамин поручил в течение двух недель подготовить Дорожную карту по обеспечению объектов образовательной и досуговой сферы соответствующей инфраструктурой безопасности.

Особое внимание необходимо уделить системам видеонаблюдения и их интеграции с Центрами оперативного управления полиции, наличию "тревожных кнопок" и оперативному реагированию. Всю эту работу следует завершить до начала учебного года, - сказал А.Мамин.

Министерству здравоохранения, акиматам поручено принять меры по профилактике и ранней диагностике заболеваний, реабилитации, интегрированном ведении болезней с детского возраста, развивать школьную медицину, материально-техническую базу кабинетов раннего развития и скрининга, домов ребенка, детских стационаров и поликлиник.

Глава правительства поручил акиматам принять меры по повышению числа детей, занимающихся спортом.

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