Сотрудник таможни "помогал" ввозить казахстанцам контрабандное золото из Турции

Приговором суда сотрудник таможенного поста осужден на 5 лет, трое граждан РК оштрафованы на 7,8 млн тенге.

Департамент экономических расследований по Мангистауской области завершил расследование уголовного дела в отношении главного специалиста таможенного поста "Әуежай – Актау", передает zakon.kz.

Должностное лицо, пользуясь служебным положением, оказывал содействие в незаконном ввозе 80 комплектов золотых изделий на территорию Казахстана из Турции, - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

В итоге трое казахстанцев через сотрудника таможенного поста осуществили прохождение ценного товара через таможенный контроль. Последний за пособнические действия получил 300 тыс. тенге.

Согласно расчетам таможенная стоимость ювелирных украшений составила более 31 млн тенге, из них таможенные платежи – более 7 млн тенге, - отметили в ведомстве.

Приговором суда Актау сотрудник таможенного поста осужден на 5 лет, трое граждан РК оштрафованы на 7,8 млн тенге.

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