В Казахстане утвердили максимальные ставки по тенговым депозитам

Ставки утверждены на июль 2021 года.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на июль 2021 года, передает zakon.kz.

Как отмечается, максимальные рекомендуемые ставки по краткосрочным депозитам остаются неизменными в виду отсутствия пересмотра значения базовой ставки Национального Банка Казахстана, которой они соответствуют.

Максимальные ставки по долгосрочным срочным и сберегательным депозитам на 24 месяца были сохранены на прежнем уровне по причине низкой активности в данных сегментах депозитного рынка. При этом самыми доходными среди тенговых депозитов остаются сберегательные без права пополнения сроком на 12 месяцев – 14,0%, - говорится в сообщении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!