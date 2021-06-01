Учителя, погибшего на Чарыне, посмертно наградил Токаев

За храбрость и самоотверженность - Президент.

Учителя Мерея Ибрагимова, погибшего на Чарыне, наградил Касым-Жомарт Токаев, сообщает zakon.kz.

За храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, наградить медалью "Ерлігі үшін" Ибрагимова Мерея Нургазыулы – учителя КГУ "Специализированная гимназия № 199" города Алматы (посмертно), - говорится в сообщении, опубликованном на Акорде.

Читайте также:

Трагедия на Чарыне: учитель погиб, спасая детей

Также Президент выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Пожертвовавший собой ради спасения школьников Мерей Нургазыулы был квалифицированным специалистом, всю свою жизнь посвятившим обучению детей. Он был любимым педагогом своих учеников. Во время натиска стихии молодой учитель проявил мужество и самоотверженно бросился на помощь учащимся. Светлая память о Мерее Нургазыулы, жизнь которого оборвалась в 26 лет, навсегда останется в наших сердцах, - говорится в телеграмме.

Читайте также:

Трагедия на Чарынском каньоне: на экскурсии были школьники

29 мая на Чарынском каньоне произошел грязе-селевой выброс, в результате которого погибли два человека: учитель и ученица. Одна девочка пропала без вести. Ее нашли живой на следующий день, сейчас ребенок в больнице.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!