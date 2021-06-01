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В Китае выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом H10N3

Фото: gov.kz 1 июня 2021, 12:43

Он был выявлен в провинции Цзянсу.

В Китае был выявлен первый случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3, передает zakon.kz.

Он был выявлен в провинции Цзянсу.

Как сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, у 41-летнего мужчины поднялась температура и начали появляться другие симптомы. Спустя пять дней его госпитализировали из-за ухудшения состояния. Сейчас его состояние стабилизировалось. Его готовят к выписке.

По информации Reuters, 28 мая центр по контролю и профилактике заболеваний провел полногеномное секвенирование образцов, взятых у пациента. Результат оказался положительным на вирус H10N3. Все контактировавшие с ним люди сейчас находятся под наблюдением, новых заболевших не выявлено.

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