Отстрелил ногу из-за безответной любви - стрелок задержан

Подозреваемый признался, что в момент стрельбы был пьян.

Стрелок из села Шалкар Алматинской области задержан, сообщает zakon.kz.

Напомним, что стрельба произошла 25 апреля - тогда молодой человек разыскивал свою девушку.

В результате, один из жильцов дома - 62-летний мужчина был ранен. Как стало известно позднее, пенсионеру ампутировали ногу.

Стрелявший скрылся и был объявлен в розыск. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР и расследуется по ст. 24, ч. 1 ст. 99 УК РК "Покушение на убийство".

Вечером 31 мая разыскиваемый 29-летний житель Каскелена был задержан в поселке Турар. Водворенный под стражу пояснил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения. Ружье выбросил в один из водоемов, после чего скрывался в разных местах, - отметили в пресс-службе областного ведомства.

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Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается.

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