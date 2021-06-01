Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Новые назначения произведены в Антикоррупционной службе

Фото: Антикоррупционная служба 1 июня 2021, 13:53

Назначены офицер по особым поручениям и помощник председателя Агентства.

Глава Антикоррупционной службы Ахметжанов Марат провел кадровые назначения, сообщает zakon.kz.

Приказом председателя Агентства РК по противодействию коррупции офицером по особым поручениям Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) назначен Арман Хасенов, помощником председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) назначен Шынгыс Алекешев, - сообщили в ведомстве.

Указанные сотрудники имеют опыт работы в органах прокуратуры, финансовой полиции и Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции, в т.ч. на руководящих должностях

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Сель сошел на Чарыне. Двое погибло, шесть человек пострадали
Даже легкая форма COVID развивает в организме защиту в виде антител - исследование