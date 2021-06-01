В озере Сайран утонул мужчина

Задействованы 7 водолазов.

На озере Сайран ведутся поисково-водолазные работы, сообщает zakon.kz.

По словам очевидцев, вечером 31 мая зашел в воду и не вышел мужчина азиатской национальности в возрасте 25-30 лет.

Предварительно мужчина на берегу с компанией распивал алкогольные напитки.

Спасателями Службы спасения города Алматы и РОСО МЧС РК незамедлительно были начаты и проводятся до настоящего времени поисково-водолазные работы, - отметили в ДЧС города.

Данный водоем на сегодняшний день не был готов к приему отдыхающих, его заполнение составляет только 50%.

На месте происшествия задействованы 4 водолаза Службы спасения города Алматы, 3 водолаза ГУ "РОСО МЧС РК", 2 лодки.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы рекомендует соблюдать культуру безопасности на воде, а именно: -купайтесь только на оборудованных пляжах и в других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и спасательная служба;-во время купания не теряйте друг друга из виду;-не заплывайте далеко от берега за буи и знаки ограждения;-не купайтесь в ночное время и в нетрезвом состоянии!!!

В 16.32 31 мая в ДЧС города сообщили, что тело нашли, личность устанавливается.

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