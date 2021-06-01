Мифы о молоке: полезно ли добавлять в кофе и правда ли, что от него полнеют

1 июня – Всемирный день молока. Всем ли его можно пить.

Молоко – один из ключевых продуктов на столе. Сыр, творог, сметана, йогурт – это все делается из молока. Поэтому неудивительно, что в календаре есть даже Всемирный день молока. Его установили, чтобы отметить важность этой пищи. Не стоит удивляться и тому, что вокруг молока появилось множество мифов, одни из которых говорят о чрезмерной пользе, а другие о чрезмерном вреде молока, передает zakon.kz.

"Комсомольская правда" разбиралась, какие из них правдивые, а какие не очень.

Миф № 1: После 30 лет молоко пить бесполезно

Это не совсем так. Дело не в том, сколько лет человеку, а в том, какие хронические заболевания он накопил к четвертому десятку жизни. У него могла, например, сформироваться так называемая вторичная лактазная недостаточность.

Это недостаток фермента, который переваривает лактозу в молоке, - объясняет Ирина Бородина, врач-диетолог Городского центра медицинской профилактики. – Из-за этого могут быть специфические явления (вздутие живота, например, - прим. ред.). Но мы не можем говорить о том, что после 30 лет от употребления молока пользы не будет никакой.

Диетологи отмечают, что если с возрастом появляются неприятные ощущения после употребления молока, то тут надо с каждым человеком разбираться индивидуально – искать причину. Это может быть и появившийся недостаток ферментов, и аллергия на белок в молоке.

Впрочем, неприятные ощущения от молока вовсе не означают, что с молочными продуктами надо завязывать. Вместо него можно употреблять кисломолочные продукты. Например, независимо от возраста специалисты рекомендуют употреблять в день 2-3 кисломолочных продукта. Это, например, 300-400 мл кефира или ряженки.

Миф №2: От молока полнеют

Опять же, это правда, но лишь отчасти. Просто в молоке много белка и углеводов, которые могут привести к полноте при злоупотреблении. И если человек страдает нарушением углеводного обмена, то диетологи рекомендуют ему налегать не на само молоко, а на кисломолочные продукты.

Если такой проблемы нет, то молоко можно пить спокойно. Но по 2 литра в день употреблять диетологи все же не рекомендуют – это уже перебор.

Миф №3: В кофе и чай молоко добавлять вредно

Нет. Не вредно. Просто, если вы добавляете молоко, то делаете напиток слишком калорийным. Если следите за фигурой, то это необходимо учитывать.

Если мы говорим, например, о чашке кофе, куда добавили молоко, то у нее калорийность становится от 150 до 200 килокалорий на чашку. Поэтому три чашки кофе с молоком это уже порядка 600 килокалорий – как полноценный обед, - объяснила Ирина Бородина.

Миф №4: Диетические обезжиренные молочные продукты не полезны

Не совсем так. Тут надо смотреть на состав, марку… Часто в обезжиренные кисломолочные продукты могут замешивать крахмал, чтобы придать ей нужную консистенцию. Кроме того в обезжиренных кисломолочных продуктах может быть много углеводов.

Нельзя сказать, что они не полезные, - сказала Ирина Бородина. - Но все равно, если мы говорим о кисломолочных продуктах, то идеально, чтобы у творога было 5% жирности. Если мы говорим о молоке, кефире – 2,5%. Такие усредненные значения наиболее оптимальны.

Миф №5 Молоко, купленное на рынке, полезнее магазинного

Что на рынке, что в магазине молоко по составу одинаковое. Но то, которое лежит на полках холодильников в магазине, проходит пастеризацию на фабрике. Благодаря этому в нем погибают вредные микроорганизмы, но сохраняются полезные.

Эту технологию в середине XIX века изобрел французский микробиолог Луи Пастер – нагревать молоко до 70 градусов Цельсия, чтобы убить бактерии и исключить риск заражения.

К тому же в идеале качество молока, которое продается в магазинах, контролируется. А вот молоко парное, что называется, из-под коровы, лучше пить лишь в том случае, если вы полностью уверены в корове, которая его дала. Идеальная ситуация, если это вообще ваша корова.

Всем ли можно пить молоко

Ответ простой – не всем. Во-первых, у человека может быть непереносимость лактозы. Это нехватка особого фермента, расщепляющего молочный сахар на глюкозу и галактозу, которые способен усваивать организм. Из-за этого лактоза не переваривается и поступает в кишечник, как была и начинает там бродить – отсюда вздутие живота и метеоризм.

В Азии непереносимость лактозы среди людей встречается чаще, чем в Европе.

Также у человека может быть аллергия на молоко. Она бывает разных видов. Если, например, аллергия на козеин, то аллергическая реакция может начаться не только от молока, но и от того, во что оно было добавлено – шоколада или колбасы.

А вот если аллергия на сывороточные белки, то достаточно пить молоко после кипячения, ведь такие белки разрушаются при нагревании. В любом случае, тут нужно проконсультироваться со специалистом.

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