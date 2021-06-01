Гигантскую дамбу возводят в Атырау. Для чего?

АНПЗ показал ход строительства многотонной дамбы на пруду "Тухлая балка" в Атырау.

Атырауский нефтеперерабатывающий завод показал ход строительства многотонной дамбы на пруду "Тухлая балка" в Атырау. Чтобы возвести гигантское строение, на объект уже завезли более 2 тысяч грузовиков земли и камней, сообщает zakon.kz.

Это только часть подготовительных работ в рамках проекта TAZALYQ по рекультивации полей испарения. Решить проблему таким способом взялся Атырауский нефтеперерабатывающий завод по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Пруды долгие десятилетия были одной из главных экологических проблем Атырау, которую попросил устранить Глава государства.

Цель рекультивации полей испарения — поэтапное прекращение сброса сточных вод завода на пруд "Тухлая балка" и его дальнейшей эксплуатации. Это исключит негативное воздействие на грунтовые воды, флору и фауну Атырауского региона. Мы уже завезли на объект 2250 КамАЗов грунта. Это 24% от необходимого объема. Дамба разделит заводскую и городскую части "Тухлой балки", - рассказал начальник отдела организации строительства Данияр Сулейменов.

"Тухлая балка" или "Черный квадрат" - поля, куда стекаются отходы со всего города и заводов, портя экологию. Для решения проблемы Атырауский нефтеперерабатывающий завод придумал проект TAZALYQ, запустив его в 2019 году. Он предусматривает минимизацию воздействия завода на окружающую среду. Проект состоит из 2 этапов: реконструкции канала и рекультивации полей испарения (сточные воды будут отводиться по подземному трубопроводу), реконструкции механических очистных сооружений.

В рамках проекта TAZALYQ также ведутся работы по укреплению подъездных автодорог на полях испарения, машины смогут безопасно проезжать на объект. Что будет дальше? После строительства оградительной дамбы территорию полей испарения АНПЗ разделят на четыре сектора, которые один за одним осушат и обработают специальным биопрепаратом, - добавил Данияр Сулейменов.

На данный момент на 88% подготовлено основание для прокладки временного трубопровода до существующих полей испарения, чтобы осушать открытый канал отвода сточных вод АНПЗ. После осушения в русле канала проложат две стационарные нитки трубопровода с отводом стоков на новые канализационные очистные сооружения города.

АНПЗ показал ход строительства многотонной дамбы на пруду "Тухлая балка" в Атырау. Проект TAZALYQ предусматривает внедрение современных процессов и систем регулирования выбросов вредных веществ на данный пруд. Это обеспечит снижение объемов сброса загрязняющих сточных вод.

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