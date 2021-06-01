Как научить детей обращаться с деньгами

Восемь основных правил для родителей по обучению детей основам финансовой грамотности.

Умение управлять своими финансами является неотъемлемой частью нашей жизни. Чем раньше мы начнем учить детей правильному отношению к деньгам, тем быстрее воспитаем в них разумное отношение к своему бюджету и умению самостоятельно планировать свои расходы. В международный день защиты детей Fingramota.kz подготовила основные правила воспитания финансовой грамотности с детства и правильному отношению к деньгам, передает zakon.kz.

Правило № 1

Подавайте пример. Как гласит английская пословица: "Не воспитывайте детей – все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя". И с ней нельзя не согласиться, ведь дети действительно чаще всего копируют поведение родителей.

Поэтому главный совет — будьте сами финансово грамотными. Если вы не обладаете элементарными навыками планирования бюджета, то вряд ли ваши дети поймут что такое долгосрочное планирование. Если же в вашей семье в финансах порядок, то и ребенок придет к нему во взрослой жизни.

Правило № 2

Расскажите о деньгах в игровой форме. Игры это и развлечение и обучение. Ведь с помощью игр легче и быстрее обучить ребенка всему.

Можно начать с простого:

Как выглядят деньги? Предложите ребенку игру: представьте, что вы нашли с ним клад. Как можно распознать, это настоящие деньги или фальшивые? Можно использовать настоящие и "сувенирные" деньги. Расскажите ребенку о признаках подлинности купюр, как можно их отличить, покажите, как переливаются буквы, водяные знаки и где спрятаны другие защитные признаки.

Откуда берутся деньги? Объясните ребенку, что деньги не растут на деревьях и не "берутся из банкомата". Расскажите, какие бывают профессии. Ваш ребенок должен понять, что деньги не появляются по первому требованию. Можно устроить игру, например, в профессии. Дети выберут себе профессию, будут обращаться друг к другу за услугами и расплачиваться за них, используя мелкие купюры или тиынки.

Что можно купить на деньги? Начните с элементарного: за деньги мы покупаем продукты, игрушки и жизненно необходимые вещи. Сыграйте в магазин: проставьте цену на разных товарах (игрушках). Кто-то из вас будет продавцом, кто-то — покупателем. Главное — чтобы ребенок понял, что вещи не достаются просто так, нужно за них сначала заплатить.

Правило №3

Поощряйте детские накопления. Ребенок должен научиться делать выбор — отказываться от ненужного и сиюминутного желания купить что-то в пользу чего-то важного и ценного. Например, не тратиться на конфетки каждый день, а накопить и купить в конце месяца новую игрушку.

Научите ребенка откладывать на мечты. В этом вам поможет копилка или простая банка (видно как растет горка монет и купюр), подросткам - банковский депозит.

Правило №4

Давайте карманные деньги. Лучший способ научиться — практика. Карманные деньги — отличный способ научить финансовой грамотности. Важно установить правила: давать только оговоренную сумму и в определtнный период (выберете любой день недели).

Обязательно расскажите, как можно распоряжаться деньгами: тратить их в течение недели, копить на крупные покупки, класть в банк и получать за это проценты.

Нарушать правила нельзя. Если ребенок потратил все деньги в первый же день, придется посидеть без денег. Но данное правило не относится к первичным потребностям ребенка (дорожные расходы, обед в школе).

Правило № 5

Доверяйте детям совершать покупки самостоятельно. Когда ребенок накопил определенную сумму, например на игрушку, дайте ему возможность самому выбрать и оплатить за него. Он запомнит это чувство и будет гордиться тем, что самостоятельно достиг цели.

Приучайте их быть разумными и внимательными, сравнивать цены и экономить, но не в ущерб качеству. Сначала любые покупки стоит совершать в присутствии родителей, а затем позволять делать это самостоятельно.

Правило № 6

Учите управлять своим бюджетом. Объясните ребенку, что деньги, которые вы ему даете или дарят родственники на день рождения — полностью его. А значит, ответственность за любые решения ребенок несет самостоятельно.

На своем примере вы можете рассказать, как ведете семейный бюджет, как распределяете зарплату. Сколько денег уходит на обязательные платежи, сколько вы откладываете на отпуск.

Правило № 7

Уважайте право ребенка на ошибки. Взгляд вашего ребенка на вещи, в том числе в денежных вопросах, может отличаться от вашего. Уважайте мнение ребенка. Ни в коем случае не критикуйте его поступки. Разрешите ему учиться на своих ошибках и при необходимости помогите ему советом.

Например, если он потратил деньги на сиюминутное желание, которые он планировал отложить на какую-то важную и крупную покупку, не ругайте его. Посчитайте вместе, насколько дольше теперь ему придется копить, и помогите найти новые возможности для заработка.

Правило № 8

Предложите варианты для дополнительного заработка. Лучше сразу обозначить работу и определить сумму.

К примеру: обязательный выгул собаки, уход за домашними животными, присмотр за младшими братьями или сестрами, помощь бабушке с огородом и многое другое. И самое главное, чтобы вы не меняли "тарифы" под свое настроение.

Придерживаясь этих простых, но основных правил вы сможете привить правильное отношение к деньгам у ребенка с детства.

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