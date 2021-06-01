Большая часть "эко"-продукции в Казахстане не является экологичной

В РК отсутствует национальная система сертификации органических продуктов.

Подавляющая часть товаров, презентуемых как "эко" в Казахстане, таковыми абсолютно не являются, сообщает zakon.kz.

Сегодня производители и торговые сети, стремясь привлечь покупателей, все активнее маркируют свою продукцию как "эко", "био", "green", "органическую", "натуральную", "фермерскую".

Однако, по мнению экспертов, подавляющая часть товаров, презентуемых как "эко", даже близко таковыми не являются. Такой обман потребителя уже давно распространен в мире и получил название "гринвошинга", или иначе "зеленого камуфляжа". И сведения о таких товарах могут быть полной или частичной ложью, и не отличаться от прочих ничем кроме высокой цены и дизайна упаковки.

Это явление широко распространилось во многих странах мира, не исключая Казахстан.

К гринвошингу также относятся отсутствие полной информации о составе продукта и/или упаковки; изображение логотипов несуществующих маркировок; сообщение, что товар не содержит каких-то элементов, которые и без того запрещены или в принципе не могут содержаться в нем; картинки с пейзажами и животными; призывы к заботе о природе; активное использование зеленого цвета.

Есть и более изощренные способы. Например, производить и рекламировать в качестве экологичного типа многоразовые бамбуковые стаканчики. Сюда же относятся якобы натуральная косметика, бумажные стаканчики в кофейнях и биоразлагаемые пакеты, - уточнил алматинский предприниматель Евгений Мухамеджанов

По его словам обычно гринвошингом занимаются предприятия, которые работают для рядовых обывателей. Потому что обмануть другие предприятия куда сложнее и рискованнее. Но в целом большинство организаций не особо заботятся об экологичности хотя бы для себя. Их руководители не заморачиваются вопросами, чем моют пол их уборщицы, что за воду наливают в офисные диспенсеры, что за еду и в какой упаковке потребляют их сотрудники, и так далее.

Проживающая в Алматы эко-бьюти-блогер и специалист по подбору натуральной и органической косметики Сусанна Григорьян заметила, что помимо сознательного введения в заблуждение существует также путаница в понятиях, которой подвержены, как потребители, так и продавцы.

Например, термины "органический" и "натуральный" нередко используются как синонимы, хотя это разные вещи. Натуральный значит не искусственный. Натуральными являются огурцы или помидоры, выращенные в теплицы на химических удобрениях, или обработанные затем специальным раствором, чтобы они дольше хранились. Натуральным будет и мясо животных или птицы, выращенных на гормональных добавках, - пояснила С. Григорьян.

Кроме того, в природе в принципе встречаются натуральные, но при этом опасные для живого организма элементы типа мышьяка или урана.

А вот органическая продукция – это уже совсем другой уровень.

Она должна быть выращена, произведена без использования химических удобрений, пестицидов, гербицидов, без гормональных добавок для животных, в районах, где нет никаких промышленных предприятий и автотрасс. Это очень редкая продукция и только она может называться действительно экологичной.

В казахстанских мегаполисах периодически проводят сельскохозяйственные ярмарки или работаю специальные магазинчики, где будто бы продаются "фермерские продукты". Они вполне могут быть натуральными. Но чтобы понять насколько они действительно экологичны, нужно проследить весь производственный цикл. Из каких семян, в какой почве выращивали эти плоды, растения, какой водой поливали, какие удобрения использовали, как собирали, где и как хранили и перевозили и так далее. Или, если речь о мясе животных или птиц, то на каких лугах они паслись, какие корма и траву ели, какую воду пили, каков там химический состав воздуха, уровень радиации и прочее. Какие проверки прошли эти хозяйства.

У нас любой бренд может назвать себя "эко" и при этом не использовать не только действительно экологичного, органического сырья, но даже просто натурального. И с него никто за это не спросит, - откомментировала эко-бьюти-консультант.

На сегодняшний день, с гринвошингом последовательно и эффективно борются только в Евросоюзе и США. Там производители, маркирующие себя как "эко", проходят строгий аудит и получают специальные сертификаты. Образцы готовой продукции тестируются по 250 – 400 пунктам, начиная с тестов на отсутствие пестицидов и тяжелых металлов и заканчивая оценкой внешнего вида и вкусовых качеств продукта. Причем такой аудит стоит денег, а сертификаты дают всего на год. И поэтому даже действительно добросовестные фермеры далеко не все могут себе такое позволить.

Если в Казахстане и имеется проверенная, стопроцентная эко-продукция, то она вся импортная. При этом в соседней России уже появились производители, которые получают сертификаты европейского образца. В Казахстане таких производителей пока нет, правда и спроса на такие товары особо нет, - заметила С. Григорьян.

В свою очередь директор "Союза производителей органической продукции Казахстана" Арсен Керимбеков сообщил, что в Казахстане развивается собственное органическое производство, которое, правда, охватывает только сектор растениеводства. Однако, оно почти все идет на экспорт.

Не исключено, что борьбу с гринвошингом в Казахстане осложняет отсутствие собственной национальной системы сертификации органических операторов. Хотя еще в 2015 году в РК был принят Закон "О производстве органической продукции", предусматривающий наличие такой системы и экспертов-аудиторов. Однако до сих пор не было выдано ни одного казахстанского сертификата.

По информации АО "Национальный центр экспертизы и сертификации", его представители совместно с ТОО "Казахстанский центр обучения и консалтинга" уже подготовили отечественных экспертов-аудиторов. Однако они никак не могут добиться разрешения от Комитета технического регулирования и метрологии МИИР, чтобы приступить к работе.

Что касается одежды, то тут самое экологичное это покупать ее как можно меньше, сокращать потребление. Но если покупать то одежду из переработанных тканей, либо из чистого органического хлопка, с безопасными красителями, - сказала Сусанна Григорьян.

Подготовил Данил Утюпин

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