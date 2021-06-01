БРК – 20 лет на пути к процветанию

С участием банка успешно газифицированы и модернизированы населенные пункты Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской, Мангистауской и Жамбылской областей, построен газопровод Сарыарка.

Банку Развития Казахстана (БРК, Банк, дочерняя организация Холдинга "Байтерек") – национальному финансовому институту, поддерживающему промышленный несырьевой сектор страны, 31 мая исполнилось 20 лет. В этом году юбилей БРК символично совпал с 30-летием образования суверенного Казахстана, тем самым подчеркивая неразрывную связь общих целей и стратегических задач по диверсификации экономики, улучшению благосостояния населения и инвестиционного климата в республике.

О том, почему БРК зачастую сравнивают с ледоколом, способным торить путь для развития бизнеса во всех регионах, читайте в нашем специальном материале.

Закон о Банке Развития Казахстана, определяющий его цели, задачи и мандат, приняли 28 декабря 2000 года. Следом 18 мая 2001 года Правительство РК издало Постановление о создании БРК, а уже 31 мая Банк зарегистрировали в Министерстве юстиции страны. Так началась история Банка Развития, ознаменовавшего переход от восстановительного периода постсоветской разрухи к политике полноценного развития современного Казахстана.

Сегодня БРК, как и прежде, находится на острие экономических реформ, проторивая путь для отечественного бизнеса не только внутри страны, но и далеко за ее пределами. В копилке БРК организация уникальных сделок, финансирование стратегических и инфраструктурных проектов-гигантов, поддержка экспортоориентированных предприятий, а также участие в государственных программах, создающих прочную базу для развития малого и среднего бизнеса, сопутствующих производств и сервисов. К примеру, бизнесы растут вдоль транспортных магистралей, вокруг энергетических объектов – ГЭС и станций ВИЭ, новых или модернизированных заводов и фабрик, профинансированных Банком. Все это в купе образует полноценные логистические и производственные кластеры, которые создают существенный кумулятивный эффект, меняющий жизнь казахстанцев в лучшую сторону.

На первый взгляд может показаться, что прямой эффект от деятельности БРК на жизнь рядовых казахстанцев трудно посчитать, однако если всмотреться в цифры, он сразу становится осязаемым. С начала своей деятельности Банк внес значительный вклад в развитие экономики: общий объем профинансированных проектов и инвестиционных программ превысил 3,7 триллиона тенге, это порядка 149 инвестпроектов и 107 экспортных операций. Во всех регионах республики запущены с нуля или модернизированы 122 инвестиционных проекта общей стоимостью более 7 трлн тенге, создано более 30 тысяч рабочих мест. Все это вклад БРК в индустриализацию Казахстана, его будущее", отметил Председатель Правления БРК Абай Саркулов.

Взглянув на карту реализованных проектов БРК, становится ясно: Банк причастен к запуску всех стратегически важных предприятий страны, образно говоря – локомотивам отечественной экономики. Речь идет о проектах машиностроения, нефтехимической и горнодобывающей промышленности, производства продуктов питания, строительства, логистики, энергетики и ВИЭ, коммуникации и связи, туризма, экспортных операций. Каждый проект Банка уникален, благодаря их реализации бюджет регионов пополняются налоговыми отчислениями, запущенные предприятия становятся градообразующими и создают новые рабочие места, производится казахстанская продукция мирового качества с высокой добавленной стоимостью.

Для развития промышленности высоких переделов БРК организовал уникальные сделки. Речь идет о финансировании проектов для KAZ Minerals, "Казхром", АО "Казахстанский электролизный завод", АО "Алюминий Казахстана", АО "Жайремский горно-обогатительный комбинат", ТОО "Казцинк", завод по выпуску высокомарочного ферросилиция ТОО "YDD Corporation" -этот проект, ориентированный на мировой рынок, обладает высокой конкурентоспособностью за счет относительно низких капитальных и операционных затрат, – подчеркивает Абай Саркулов.

В частности, на сегодняшний день финансирование Банка позволило наладить производство казахстанских длинномерных рельс АРБЗ, ж/д колес Проммашкомплект, силовых трансформаторов Asia Trafo, мяса птицы Кус-Вкус Макинской птицефабрики, угольного концентрата ТОО "Qaz Carbon", легковых автомобилей Hyundai и Сарыаркаавтопром. В нефтегазохимии БРК профинансировал строительство и модернизацию Атырауского, Шымкентского и Павлодарского НПЗ, НПЗ "Конденсат" и строительство завода по производству метил-трет-бутилового эфира ТОО "Шымкентская химическая компания", в результате чего не только решена проблема дефицита на внутреннем рынке и полностью обеспечены потребности населения и бизнеса в казахстанском высокооктановом бензине, но также появилась возможность экспортировать топливо за рубеж.

С участием Банка Развития Казахстана успешно газифицированы и модернизированы населенные пункты Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской, Мангистауской и Жамбылской областей, построен газопровод Сарыарка. Порядка 17,5% от всего странового объема ВИЭ – это проекты профинансированные Банком Развития Казахстана. Проводится интернет в села, развивается туристическая отрасль, осуществлена реконструкция пассажирского терминала столичного аэропорта и другие значимые проекты нашей страны.

БРК, как и все институты развития, создающиеся для укрепления экономической безопасности той или иной страны, нацелен на реализацию государственных реформ и экономических планов. В этой связи после кризиса 2015-2016 годов, Банк стал главным партнером отечественного бизнеса и основным двигателем социально-важных проектов, выступив ключевым финансовым оператором ряда государственных программ, таких как государственная программа индустриально-инновационного развития (ГПИИР) и Государственная программа инфраструктурного развития "Нұрлы жол". Такой шаг позволил Банку диверсифицировать свой кредитный портфель, улучшить социальный фон казахстанских регионов, в значительной степени развить импортозамещение, а также увеличить объём экспорта казахстанской продукции.

Необходимо отметить, что благодаря высоким международным рейтингам Банку Развития для реализации нацпрограмм, помимо государственных источников финансирования, удается успешно привлекать деньги с зарубежных рынков. К примеру, в рамках реализации госпрограммы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы на 75 млрд тенге, выделенных из Нацфонда, 150 млрд средств привлечено с рынка, а на 178 млрд тенге средств республиканского бюджета – 178 млрд тенге рыночных средств. Только по итогам 2020 года на каждый 1 тенге из государственных средств Банком Развития привлечено 3,35 тенге рыночного заимствования. Всего же с начала своей деятельности БРК привлек с рынка капитала 5,3 трлн тенге.

При подборе оператора для реализации госпрограмм выбор зачастую падает на Банк Развития, поскольку предоставлять большие деньги под низкий процент на такой длительный срок могут далеко не все финансовые организации и банки. Именно поэтому аккумулировать нужный объем средств на строительство новых крупных предприятий и расширение мощностей уже действующих поручили наиболее крупному игроку сектора – БРК. Сейчас, получив кредит доверия от государства, мы также являемся оператором популярной среди населения программы льготного автокредитования, - заметил Председатель Правления БРК Абай Саркулов.

За минувшие 20 лет БРК завоевал и укрепил репутацию надежного заемщика и партнёра на международных рынках капитала, что в свою очередь позволило ему привлекать средства даже в сложные годы экономических и эпидемиологического кризисов. Сегодня, рейтинги БРК являются одними из самых высоких среди компаний квазисуверенного и банковского секторов РК. И на международных рынках капитала казахстанский институт развития с высокой капитализацией и с хорошим кредитным рейтингом, воспринимается как бенчмарк страны.

К слову, только по итогам 2020 года Банк инвестировал 506,2 млрд тенге в обрабатывающую промышленность и инфраструктуру и профинансировал 33 крупных проекта и предэкспортных операций в разных регионах страны с большим социальным и экономическим эффектом. За 12 месяцев работы БРК одобрил к финансированию 10 заявок по инвестиционным проектам и 4 по предэкспортным операциям на общую сумму 311,9 млрд тенге. Это современные высокотехнологичные производства, создаваемые с учетом экологических требований и вносящие значимый вклад в индустриализацию Казахстана, его будущее и улучшение благосостояние казахстанцев. Продукция казахстанских производителей "Made in Kazakhstan" пользуется большим спросом не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Объем кредитного портфеля Банка Развития увеличился на 14% и достиг 1 970,7 млрд тенге

За всеми этими цифрами, несомненно, имеется и вклад клиентов, партнеров, инвесторов и стейкхолдеров Банка!

Уважаемые клиенты, партнеры и стейкхолдеры Банка, выражаю слова благодарности за высокое доверие, поддержку и совместный путь, который вы проходите вместе с нами! Успех и показатели Банка – это наш совместный труд, общая устремленность к высоким целям. Без вашей поддержки и веры в нас, мы бы не достигли весомых результатов!

Сегодня, 20-летний юбилей Банка развития Казахстана отмечается в год 30-летия образования Суверенного Казахстана. Так же, как и страна, мы выходим на новый этап развития, и так же, как Независимый Казахстан, видим огромные перспективы развития. Планы и задачи БРК неразрывно связаны с целями, поставленными руководством страны – выстроить новую структуру диверсифицированной самодостаточной экономики с упором на обрабатывающую промышленность.

На фото председатель Правления БРК Абай Саркулов

Сегодня мы не снижаем темп, напротив ставим еще более амбициозные задачи, которые принесут пользу и бизнесу, и экономике страны, и нашему народу. Я уверен, что возложенная на нас миссия будет выполнена и Банк развития Казахстана справится с поставленными задачами.

Желаю вам дальнейшего развития и процветания, сохранения лидирующей позиции на рынке, больших экономических достижений, активного роста ключевых показателей и успешной реализации стратегических задач!

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