Что ждет каждый из знаков китайского гороскопа в июне

Будьте готовы к переменам.

Июнь – первый месяц долгожданного и всеми любимого лета, сообщает zakon.kz.

Астролог, эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова рассказала 5-tv.ru, каким станет июнь для каждого из знаков восточного гороскопа.

Год Крысы

Ваше внешнее окружение может поменяться. Возможно, вам предстоит интересная поездка. Стоит быть осторожными с новыми знакомыми, а также друзьями и подписчиками в соцсетях. С кем-то придется расстаться, а возможно, и защищать свои интересы перед собеседником. Есть вероятность, что вам захочется сменить имидж: цвет волос или стиль одежды. А вот с экстремальными занятиями лучше повременить — будете целее.

Год Быка

Вы в полной готовности начать новое дело. Возможно, вам предстоит интересное партнерство: подпишите бумаги или контракты. Возможно, вы планировали оформить документы по кредиту или ипотеке. А к кому-то в первый месяц лета придет любовь.

Год Тигра

Вас ждет большой объем работы. В какой-то момент вам даже может показаться, что ноша непосильна, но будьте уверены — вы справитесь. Вы всегда можете взять выходной или сделать передышку. Кто-то начнет ремонт в квартире. У кого-то начнутся экзамены или стартует крупный проект. В любом случае будьте внимательнее и проверяйте информацию и все факты.

Год Кролика

Вам предстоит поездка на море. Если нет, то очень сильно захочется записаться в бассейн. Возможно, вы решите взять несколько занятий с тренером. Неплохо будет посетить СПА-салон и принять какие-нибудь водные процедуры. Отличной идеей станут занятия спортом. Будьте осторожны с малознакомыми симпатичными людьми, не доверяйте им.

Год Дракона

Вас будет волновать вопрос инвестиций и работы. Возможны повышение и карьерный рост. Кто-то начнет работать на себя. В любом случае месяц будет активным, не упустите свои возможности.

Год Змеи

Стремительные события захватят вас в начале месяца. Возможно, вас ждет интересная поездка. А вот некоторые новости в сфере финансов могут огорчить. Но не стоит переживать — конец месяца принесет прибыль.

Год Лошади

Вы получите неожиданное предложение о партнерстве или подписании контракта. Кого-то ждет предложение руки и сердца, возможно, свадьба будет уже в июне. Вы будете в центре внимания, полны энергии и сил. Вас ждут перемены и в финансовой сфере: вам подарят деньги или банк выделит вам необходимую вам сумму.

Год Козы

В июне вы займетесь оформлением юридических документов. Возможно, это будет покупка недвижимости или оформление собственности. Кого-то ждет выход на новую работу, а кого-то брак или развод. В любом случае все сложится замечательно.

Год Обезьяны

Вам предстоит путешествие или поездка. Если никуда не собираетесь, то ожидайте бурного развития дел. Возможно, вам придется обратить внимание на свой дом, который потребует заботы. Если вас что-то огорчает, то не стоит зацикливаться на негативе, так как это все очень быстро пройдет. А в конце месяца вы получите прибыль.

Год Петуха

Стоит задумываться о смене работы или об инвестициях. Вас ждет новость благодаря, которой вы сможете осуществить партнерство и грамотно вложить свои финансы. Некоторые получат предложение руки и сердца, а кто-то вступит в брак.

Год Собаки

Если вас не устраивает ситуация с заработком или работой на данный момент, то стоит все детально обдумать и только после этого делать шаг. Возьмите паузу, передохните немного, иначе работа покажется вам непосильной ношей.

Год Свиньи

Вас немного удручают бессмысленные действия, которые вы вынуждены выполнять. Поэтому вам стоит пересмотреть свой режим и график, а также ежедневные задачи. Вам нужно выстроить приоритеты или нанять помощника для выполнения рутинных задач. Вторая половина месяца даст возможность неплохо заработать, вложить деньги и заняться недвижимостью.

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