Какие документы должны будут представить в избиркомы кандидаты в акимы городов и сел

Кандидаты также представляют послужной список, в котором каждая занимаемая должность заполняется в отдельной графе.

Агентство по делам государственной службы подготовило проект совместного постановления с центральной избирательной комиссией "Об утверждении перечня документов, представляемых кандидатами в акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа в районную (городскую) избирательную комиссию для проверки соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы", передает zakon.kz.

Так, кандидаты в акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа представляют в избирательную комиссию следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность гражданина РК; послужной список кандидата в акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа с цветной фотографией размером 3х4 по форме, согласно приложению к настоящему перечню; копии трудовой книжки, засвидетельствованные нотариально; копии документов об образовании и приложений к ним, засвидетельствованные нотариально.К копиям документов об образовании, полученным гражданами РК в зарубежных организациях образования, прилагаются копии удостоверений о признании или нострификации данных документов об образовании, выданных уполномоченным органом в сфере образования, за исключением документов об образовании, выданных зарубежными высшими учебными заведениями, научными центрами и лабораториями гражданам РК – обладателям международной стипендии "Болашак", а также подпадающих под действие международного договора (соглашение) о взаимном признании и эквивалентности.К копиям документов об образовании, выданных обладателям международной стипендии "Болашак", прилагается копия справки о завершении обучения по международной стипендии Президента РК "Болашак", выданной акционерным обществом "Центр международных программ".К копиям документов об образовании, подпадающих под действие международного договора (соглашения) о взаимном признании и эквивалентности, прилагаются копии справок о признании данных документов об образовании, выданных уполномоченным органом в сфере образования; справки о наличии либо отсутствии судимости, выданные Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК и его территориальными органами не ранее чем за пять календарных дней до дня представления документов.

Как отмечается, в послужном списке, который представляют кандидаты, каждая занимаемая должность заполняется в отдельной графе.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 июня.

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