Женщина оставила пакет с деньгами для передачи судье. Ее ищет полиция

Была вызвана следственно-оперативная группа Департамента полиции по Мангистауской области.

В здании Мангистауского областного суда неизвестная женщина оставила пакет с деньгами и ушла. С какой целью она это сделала, выясняет следственно-оперативная группа, передает zakon.kz.

1 июня в 9 часов 58 минут неизвестная женщина, придя в здание Мангистауского областного суда, уточнила как пройти к судье этого суда Бастаубаеву Г.Б. Посетительнице был разъяснен запрет непроцессуального контакта с судьей. Однако она оставила в канцелярии пакет для передачи его судье и, ничего не объясняя, удалилась. В пакете были обнаружены денежные средства и коробка белого цвета, перевязанная лентой, - сообщили в пресс-службе суда.

Специалист канцелярии обратился к сотруднику Отдела внутренней безопасности суда, а он в свою очередь составил акт об обнаружения денег.

Была вызвана следственно-оперативная группа Департамента полиции по Мангистауской области.

При осмотре пакета следственно-оперативной группой изъяты 26 купюр номиналом 10 000 тенге и 2 купюры номиналом 20 000 тенге. Общая сумма – 300 000 тенге. Спецподразделением "Арлан" Департамента полиции по Мангистауской области проведен осмотр коробки на обнаружение взрывного устройства. В нем обнаружена импортная парфюмерия. Осмотр произведен с применением видеофиксации, - рассказали в суде.

С камер видеонаблюдения суда были изъяты видеозаписи.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР и следственно-оперативной группой Департамента полиции по Мангистауской области.

Проводятся следственные мероприятия.

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