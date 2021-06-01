Канада набрала очки в матче с Финляндией.

Сборная Казахстана по хоккею потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира, сообщает zakon.kz.

Это стало известно после того, как Канада набрала очки в матче с Финляндией, сместив Казахстан на четвертое место в группе В.

По информации Sports.kz, позже свой поединок проведут еще Германия и Латвия, после которого победитель окажется выше казахстанцев, а они отправятся за зону плей-офф.

На чемпионате мира Казахстан сперва по буллитам победил Латвию и Финляндию, затем уступил США, одолел Германию, проиграл Канаде, разнес Италию и в решающем поединке вчера не смог справиться с Норвегией, в итоге набрав десять очков.

Игры Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею:

Казахстан - Латвия - 3:2БКазахстан - Финляндия - 2:1БКазахстан -США - 0:3Казахстан -Германия - 3:2Казахстан - Канада - 2:4Казахстан -Италия - 11:3Казахстан -Норвегия - 1:3

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