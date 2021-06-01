Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Полиция Алматы обратилась к водителям

Фото: zakon.kz 1 июня 2021, 18:07

Дорожные работы по проспекту Аль-Фараби продлятся 10 дней.

Полиция Алматы обратилась с заявлением к участникам дорожного движения, сообщает zakon.kz.

В пресс-службе призывают водителей корректировать свой маршрут.

В связи с ремонтом дорожного полотна по проспекту Аль-Фараби, между пр.Достык и ВОАД - Сахариева, на указанном участке дороги затруднено движение автотранспорта в восточном направлении. Предположительно, ремонтные работы продлятся 10 дней, - отметили в ведомстве.

Водителей призывают заблаговременно корректировать маршрут движения и неукоснительно соблюдать ПДД.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
"Мне 35 лет, и я дура"- Бузова
Ты замуж за него не выходи. Читай по пальцам ног