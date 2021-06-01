Юрист Ташенова: Байбек не может защищать в суде интересы других лиц

Представитель Бауыржана Байбека, юрист Айжан Ташенова рассказала о назначении даты очередного предварительного судебного заседания по иску к Ж.Мамай и И.Иманбаевой о защите чести и достоинства. Оно состоится в пятницу 4 июня в 10:00 часов, сообщает zakon.kz.

На своей странице в Facebook А.Ташенова подчеркнула, что ответчики передергивают суть претензий, говоря, что Б.Байбек требует опровержения только части обвинений, прозвучавших в их видео.

- "Б.Байбек создал мафиозно-коррупционную структуру…, совершил множество махинаций с землей и госимуществом в Алматы";

- "за почти четыре года акимства… финансовое состояние его семьи превысило миллиард долларов США";

- "он воровал государственный бюджет, проводил махинации и построил бизнес для своих…, является фактически хозяином огромной бизнес империи".

В качестве "доказательства" коррупционных схем Ж.Мамай и И.Иманбаева приводят примеры якобы незаконных действий, связанных с передачей частникам под застройку и парковки земель Казахфильма, Атакента, Кок-Жайлау, яблоневых садов по проспекту аль-Фараби, ж/д вокзалов "Алматы-1" и "Алматы-2", а также присвоением миллионов при закупе автобусов.

Именно эти наиболее резонансные примеры, формирующие основу их лживых утверждений о коррупции, и вошли в наш иск.

Как я уже отметила выше, нами предоставлены все доказательства законности и прозрачности принятых решений. То есть все факты о коррупции абсолютно надуманны: нет ни коррупционных схем, ни миллиарда, тем более, ни бизнес-империи. И поэтому все последующие обвинения ответчиков являются беспочвенными, теряя элементарный смысл!

Более того, отмечу чудовищную абсурдность обвинений Ж.Мамай и И.Иманбаевой. Представьте себе, 1 млрд долларов США – это почти 430 млрд тенге, то есть годовой бюджет таких регионов, как Павлодарская, Северо-Казахстанская и Костанайская области!

А что касается высказываний ответчиков об активах третьих лиц, то лживые обвинения в отношении бизнеса родственников, Б.Байбек публично опроверг на конкретных цифрах и фактах в своем интервью от 19 апреля.

Отмечу, что действующее законодательство допускает защиту только своих нарушенных прав и законных интересов. Иными словами, Б.Байбек не может защищать в суде интересы других лиц, даже своих родственников. Это право является личной прерогативой каждого.

Все остальные абстрактные измышления нами даже не оспариваются, поскольку не имеют юридической основы для рассмотрения в суде и не могут быть предметом иска. В частности, высказывания о сверхъестественных возможностях Б.Байбек по влиянию на правоохранительные органы, суды, Центральную избирательную комиссию и т.д. являются не более чем "больными фантазиями" Ж.Мамай и И.Иманбаевой, - рассказала Ташенова.