Поп-ит и симпл-димпл вызывают опасение у казахстанских родителей

Детям же нравится эта игрушка просто потому, что она яркая и красивая.

Популярные игрушки поп-ит и симпл-димпл вызывают тревогу у казахстанских родителей, сообщает zakon.kz.

В соцсетях активно распространяется информация о том, что развлекательные игрушки ведут к деградации, а также способствуют развитию навязчивых движений.

Стоит отметить, что эти игрушки обрели огромную популярность среди детей почти сразу же, как появились на рынке.

Любые игрушки нужны для того, чтобы развивать ребенка. Именно эта игрушка, на мой взгляд, хорошо развивает мелкую моторику: она яркая, красочная. Что касается навязчивых действий у ребенка, то, скорее всего, они были сформированы заранее. И игрушка к их формированию не причастна. По мнению ученых из Кембриджа, формирование навязчивых действий связано с убеждением человека о том, что это действие поможет ему избежать какого-то неприятного события. Детям же нравится эта игрушка просто потому, что она яркая и красивая. Кроме того, дети играют в нее не постоянно, они переключаются, — рассказала Stopfake.kz семейный и детский психолог Юлия Храмкова.

Что касается качества популярных игрушек, то их проверяют на безопасность по органолептическим и санитарно-химическим показателям, а также по маркировке.

Безопасность игрушек, реализуемых на рынке Казахстана, также должна подтверждаться документом об оценке соответствия. Таким образом, при приобретении игрушки покупатель вправе запросить сертификат соответствия у продавца, — посоветовал казахстанским родителям официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Ержан Байтанаев.

По заключению экспертов, нет оснований полагать, что ребенок стремительно деградирует после лопанья силиконовых "пузырьков".

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