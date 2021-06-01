Алматинцев с IPhone обманывают по-новому

Речь идет об обмане с использованием сервиса Icloud.

Полиция Алматы предупреждает о новом виде интернет-мошенничества, сообщает zakon.kz.

Как пояснили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, речь идет об обмане с использованием сервиса Icloud.

Потерпевший выкладывает объявление о продаже своего смартфона (только IPhone). Злоумышленник, между тем, представляясь потенциальным покупателем, звонит либо пишет, сделав видимость, что его заинтересовал Ваш смартфон. После выяснения всех деталей и договоре о цене, пишет, что у него есть просьба, якобы, его учетная запись "Icloud" не запускается в некоторых телефонах и просит продавца ввести и проверить у себя. По легенде: если телефон примет учетную запись, то он заверяет, что купит его. После того, как жертва введет у себя данные аккаунта Icloud злоумышленника, последний полностью блокирует телефон и просит за разблокировку определенную сумму. В связи с чем призываем граждан ни в коем случае не вводить данные чужих аккаунтов Icloud в свой телефон, так как владелец аккаунта может полностью заблокировать Ваш телефон без возможности разблокировки. заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов

Также, по его словам, участились случаи мошенничества в социальных сетях, когда злоумышленники взламывают аккаунты в соцсетях либо создают клоны страниц потерпевших, после чего пишут от его имени всем друзьям в соцсетях с просьбой одолжить денег на пару дней, и для перевода денег дают разные счета в различных электронных платежных системах.

В связи с чем, призываем граждан быть бдительнее.Если Ваш знакомый или друг в социальных сетях просит отправить ему деньги в долг, то в начале убедитесь, действительно ли на связь вышел он: позвоните на его мобильный телефон либо позвоните "видеозвонком" своему другу или знакомому. Рустам Абдрахманов

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