Кадыров возглавил рейтинг богатейших губернаторов России

Доходы Кадырова стремительно растут второй год подряд.

Глава Чечни Рамзан Кадыров возглавил рейтинг богатейших глав регионов, сообщает zakon.kz.

По данным издания "Открытые медиа", за 2020 год он заработал 381,1 млн рублей (1 рубль - 5,81 тенге).

Остальные губернаторы из ТОП-10 самых богатых задекларировали суммарно только 378 млн рублей.

Доходы Кадырова стремительно растут второй год подряд, их источник он не указывает. В 2019 году он задекларировал 147 млн рублей, а в 2018 году — 7,5 млн. Таким образом, за последние два года Кадыров увеличил свое состояние более чем в 50 раз, - говорится в сообщении.

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Кадыров является главой Чеченской Республики с 5 апреля 2011 года.

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