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Токаева проинформировали о ходе реформирования системы правосудия

Фото: akorda.kz 1 июня 2021, 19:19

Жакип Асанов доложил Президенту о правовых и социальных последствиях внесенных в текущем году изменений в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан".

Президент принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, сообщает zakon.kz.

Глава государства был проинформирован о ходе реформирования системы правосудия, - говорится в сообщении Акорды.

Жакип Асанов доложил Президенту о правовых и социальных последствиях внесенных в текущем году изменений в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан".

Председатель Верховного суда высказал мнение, что новые Гражданский процессуальный и Административный процедурно-процессуальный кодексы благоприятно отразятся на развитии бизнеса и инвестиционном климате в стране. Он подчеркнул, что поправки призваны обеспечить стабильную и единообразную судебную практику.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность внедрения эффективных механизмов обеспечения независимости правосудия, в том числе на основе лучшего зарубежного опыта.

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