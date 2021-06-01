"Усатым моржом" назвал Ургант Лукашенко

Шутка журналиста стала отсылкой к событиям, произошедшим 23 мая в минском аэропорту.

Во время эфира теле-шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале российский ведущий Иван Ургант высмеял купание главы Беларусии Александра Лукашенко в Сочи, сообщает zakon.kz.

Если вдруг встретите усатого моржа, не пугайтесь, это президент Беларуси (Александр Лукашенко). Спокойно его оплываете, сейчас его все оплывают, - приводит слова ведущего news.ru.

Как уточняется, Ургант проинструктировал людей, одетых в маски дельфинов, как правильно плавать вокруг яхты, на которой руководитель республики вышел в море вместе с лидером РФ Владимиром Путиным. Также он посоветовал "дельфинам" подплыть к яхте, сделать тройное сальто или что-то похожее и снова уйти под воду.

Шоумен отметил, что найти яхту с Лукашенко легко: плавсредство рядом с "ядерным подводным крейсером". Сам Ургант отметил, что переоденется в чайку, взлетит и "точно попадет" в Лукашенко, чтобы белорусский президент "понял, что транш будет", - пишет издание.

Отмечается, что в тот момент как раз проходили переговоры Владимира Путина и Лукашенко.

К слову, шутка стала отсылкой к событиям, произошедшим 23 мая в минском аэропорту, когда лайнер ирландской авиакомпании Ryanair (борт FR4978), следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился. После чего находившиеся в самолете сооснователь оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега были задержаны.

Европейские политики негативно отреагировали на события и запретили авиакомпаниями из Беларуси пролетать через свое воздушное пространство. Власти Украины с 29 мая также решили "закрыть небо" для белорусских авиаперевозчиков.

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