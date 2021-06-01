Мать пыталась продать ребенка в Туркестане

Свое дитя мать оценила в 7 млн тенге.

Пытавшуюся продать собственного ребенка мать задержали при получении денег, сообщает zakon.kz.

Гражданка Е, которая собиралась продать сына, в настоящее время задержана. В отношении нее проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 135 Уголовного кодекса РК, - рассказал прокурор Туркестана Галымжан Оналбек телеканалу "Хабар 24".

Выяснилось, что малыша женщина планировала продать за 7 млн тенге. Сделку должны были оформить нотариально, но юрист решила иначе. Сначала попыталась переубедить ее, а затем сообщила о намерении горе-матери правоохранительным органам.

Разоблачили женщину в ходе проведенной спецоперации. Ее задержали при получении денег. Установлено, что подозреваемая является жительницей Толебийского района. Детям внимания не уделяла. Ребенок, которого она пыталась продать, госпитализирован с пневмонией в больницу, - сообщает телеканал.

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