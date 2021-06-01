Нефть подорожала

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Нефть марки Brent подорожала, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов, по состоянию на 15:18 мск (18:18 по времени Нур-Султана) цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 2,48% - до $71,04 за баррель.

Согласно данным торгов, показатель находится на таком уровне впервые с 8 марта. Июльские фьючерсы на WTI подорожали на 3,29% - до $68,5 за баррель.

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