Без воды останутся жители ряда улиц Нур-Султана

Будет производиться демонтаж регулятора давления на питьевом водопроводе.

На нескольких улицах Нур-Султана с 21:30 2 июня до 09:00 3 июня отключат питьевую воду, сообщает zakon.kz.

Уважаемые жители города Нур-Султана, ГКП "Астана су арнасы" сообщает о проведении плановых мероприятий на сетях водоснабжения в период с 21:30 2 июня до 09:00 3 июня. Будет производиться демонтаж регулятора давления на питьевом водопроводе Д=600мм, подающем воду на ТЭЦ-1 и промзону. В связи с этим частично по району Байконыр в жилых массивах Ондирис, Кирпичный, в квадрате улиц Пушкина, ул.69, шоссе Алаш и пр.Аль-Фараби, ТЭЦ-1 будет прекращена подача питьевой воды, - говорится в сообщении ГКП "Астана су арнасы", опубликованном пресс-службой столичного акимата.

Также сообщается, что 3 июня с 10:00 до 17:00 в связи с работами по запуску водопроводных сетей в вышеуказанных районах вода будет подаваться под низким давлением.

В связи с активной застройкой столицы данные работы необходимы для улучшения качества и надежности сетей водоснабжения. Просим вас с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее приготовить суточный запас воды на хозяйственно-питьевые нужды, - говорится в сообщении.

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