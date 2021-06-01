Lexus загорелся в центре проезжей части в Алматы

Видео с места опубликовали в соцсетях.

В Алмалинском районе Алматы в центре проезжей части загорелся автомобиль, сообщает zakon.kz.

Видео с места опубликовали в Instagram-паблике kris.p.almaty.official.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Интернет-СМИ (@kris.p.almaty.official)

Как уточнили в ДЧС Алматы, авто загорелось на пр. Райымбека (угол ул. Кожамкулова). О пожаре сообщили проезжающие мимо водители.

Произошло горение автомашины Lexus LX 1998 г.в. на площади 5 кв. м. В 19:22 пожар ликвидирован. пресс-служба ДЧС Алматы

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