Антикор Алматы провел акцию "Палитра добра"

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В качестве преподавателя по рисованию выступил известный казахстанский художник Токкожа Кожагулов.
К празднованию Международного дня защиты детей в рамках проекта "Алматы – адалдык аланы" для детей детского дома города проведены уроки рисования "Палитра добра", сообщает zakon.kz.
В качестве преподавателя по рисованию выступил известный казахстанский художник Кожагулов Токкожа Мукажанович.
Целью акции является формирование у детей художественно-творческих способностей, антикоррупционного мировоззрения, также привитие нравственных качеств как добропорядочность и отзывчивость.
Творчество играет огромную роль в жизни каждого ребенка. Чтобы их поддержать и вселить уверенность в себе, родилась такая идея - акция "Палитра добра". Сегодня этот праздник состоялся. Токкожа Кожагулов
Большинство работ были посвящены добру и борьбе с коррупцией. Педагоги и волонтеры помогали детям в создании их небольших шедевров.
По завершении мероприятия все маленькие гости получили в подарок от художника полезный для дальнейшего творчества подарок – краски, набор гуаши и кисти.
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