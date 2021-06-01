Антикор Алматы провел акцию "Палитра добра"

В качестве преподавателя по рисованию выступил известный казахстанский художник Токкожа Кожагулов.

К празднованию Международного дня защиты детей в рамках проекта "Алматы – адалдык аланы" для детей детского дома города проведены уроки рисования "Палитра добра", сообщает zakon.kz.

В качестве преподавателя по рисованию выступил известный казахстанский художник Кожагулов Токкожа Мукажанович.

Целью акции является формирование у детей художественно-творческих способностей, антикоррупционного мировоззрения, также привитие нравственных качеств как добропорядочность и отзывчивость.

Творчество играет огромную роль в жизни каждого ребенка. Чтобы их поддержать и вселить уверенность в себе, родилась такая идея - акция "Палитра добра". Сегодня этот праздник состоялся. Токкожа Кожагулов

Большинство работ были посвящены добру и борьбе с коррупцией. Педагоги и волонтеры помогали детям в создании их небольших шедевров.

По завершении мероприятия все маленькие гости получили в подарок от художника полезный для дальнейшего творчества подарок – краски, набор гуаши и кисти.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!