Алматинец узнал в Ashyq, что он 2026-летняя женщина

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Житель Алматы Седред Асретов сообщил, что в приложении Ashyq у него отобразились неверные данные, передает zakon.kz.

Об этом алматинец сообщил на своей странице в Facebook.

А вы знали, что я ведьма? Zhabyq, не пали меня так больше, дурачок. Ну, а если серьезно – это наталкивает на две мысли: либо очередные баги и дыры в самом приложении, либо какие-то траблы у поставщика персональных данных, - написал Асретов.

Судя по скриншоту, который он приложил к своему посту, алматинец решил проверить свой статус в Ashyq. Согласно данным, которые выдало приложение, мужчина является 2026-летней женщиной.

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