В Шымкенте сильный ветер сорвал крыши с 10 зданий, пострадал ребенок

В связи с чрезвычайной ситуацией в ДЧС Шымкента создан оперативный штаб, организовано круглосуточное дежурство.

31 мая ДЧС Шымкента распространил штормовое предупреждение, в котором говорилось что 1 июня ожидается юго-западный, западный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду, сообщает zakon.kz.

Фактическая скорость ветра 1 июня составила 26 метров в секунду. Из-за ветра по городу сорвало крыши трех коммерческих объектов, пяти многоэтажных жилых домов, двух объектов образования, которые обрушились на автомобили, здания. Всего сорвало 3223 кв. м кровли зданий, повреждено шесть автомобилей, пострадал ребенок 2016 года рождения. группа по связям с общественностью ДЧС Шымкента

В частности, по данным ведомства, в микрорайоне Нурсат Каратауского района было отключено электричество в жилых массивах Кызыл су, Исфиджаб, Утемис, Сайрам, Шапырашты.

Аварийно-восстановительные работы провели специалисты районных электростанций Кайнарбулак и Сайрам, в 22:18 по указанным адресам подключили электроэнергию. группа по связям с общественностью ДЧС Шымкента

На всех местах происшествия работали 24 человека личного состава, семь единиц техники ДЧС Шымкента, три сотрудника, одна единица техники шымкентского филиала АО "КазТрансГаз", три сотрудника, одна единица техники ТОО "Оңтүстік Жарық транзит", 70 сотрудников, 10 единиц техники ТОО "Водные ресурсы маркетинг".

В связи с чрезвычайной ситуацией в ДЧС Шымкента создан оперативный штаб, организовано круглосуточное дежурство. Личный состав департамента приведен в готовность и переведен на усиленный режим работы. группа по связям с общественностью ДЧС Шымкента

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