Стала недосягаемой: Казахстанская шахматистка выиграла этап Гран-при FIDE в Гибралтаре

За тур до конца турнира Жансая Абдумалик набрала 8 очков и стала недосягаемой для соперниц.

Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик белыми фигурами сыграла вничью с россиянкой Екатериной Лагно в партии предпоследнего, десятого тура Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE), передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Турнир проходит в Гибралтаре.

Абдумалик набрала 8 очков и опережает занимающую второе место Марию Музычук на 1,5 балла. Далее идут Мамедзаде, Лагно (по 6 очков), Петц, Дзагнидзе (по 5,5), Анна Музычук (5), Стефанова (4,5), Кашлинская, Гунина (по 4), Садуакасова (3), Бульмага (2). В заключительном туре Лагно сыграет с Марией Музычук, Кашлинская - со Стефановой, Гунина - с Дзагнидзе, Анна Музычук - с Абдумалик, Садуакасова - с Бульмагой, Петц - с Мамедзаде.

Согласно регламенту, две лучшие шахматистки по итогам Гран-при сыграют в турнире претендентов в 2022 году. Горячкина уже обеспечила себе путевку на турнир как участница последнего матча за мировую шахматную корону - в январе 2020 года она не сумела обыграть действующую чемпионку китаянку Цзюй Вэньцзюнь. Таким образом, путевку на турнир претендентов получат шахматистки, которые займут второе и третье места по итогам Гран-при.

Абдумалик благодаря своему успешному выступлению на масштабных соревнованиях, смогла выполнить норму мужского гроссмейстера. Она стала первой казахстанкой, а также представительницей Средней Азии, кому удалось это сделать.

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