Ученые разработали имплант, который позволит слепым вернуть зрение

Технология "подключает" камеру к мозгу и подает в него изображение напрямую, без помощи глаз.

В России создали имплант для головного мозга, который позволит вернуть зрение многим слепым людям, передает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Технология подойдет тем людям, которые имели зрительный опыт, однако полностью потеряли зрение. При этом у них не должен быть поврежден мозг. Разработка предусматривает "подключение" камеры к мозгу и предоставление изображения в него напрямую, без помощи глаз.

Подобный процесс обеспечивают три блока системы, благодаря синхронной работе которых слепой человек сможет увидеть силуэты предметов и людей, понимать, где и что находится.

Сейчас компоненты системы ELVIS испытывают на грызунах, а после ее протестируют на обезьянах. В 2023 году имплант планируется установить десяти незрячим добровольцам. Разработчики полагают, что с 2027 года операции станут широко доступны.

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