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Зафиксирован прирост заболевших коронавирусом в Казахстане

Фото: kpcdn.net 2 июня 2021, 08:00

Всего в стране подтвержден 388 991 случай.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 1 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 319 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 388 991 случай, из них:

  • в городе Нур-Султан – 218,
  • в городе Алматы – 208,
  • в городе Шымкенте – 46,
  • в Акмолинской области – 77,
  • в Актюбинской области – 20,
  • в Алматинской области – 54,
  • в Атырауской области – 82,
  • в ВКО – 70,
  • в Жамбылской области – 23,
  • в ЗКО – 91,
  • в Карагандинской области – 220,
  • в Костанайской области – 39,
  • в Кызылординской области – 7,
  • в Мангистауской области – 53,
  • в Павлодарской области – 58,
  • в СКО – 37,
  • в Туркестанской области – 16.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 617 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 255,
  • в городе Алматы -224,
  • в городе Шымкенте - 69,
  • в Акмолинской области - 80,
  • в Актюбинской области - 81,
  • в Алматинской области - 48,
  • в Атырауской области - 17,
  • в ВКО - 25,
  • в Жамбылской области - 32,
  • в ЗКО - 118,
  • в Карагандинской области - 441,
  • в Костанайской области - 35,
  • в Кызылординской области – 35,
  • в Мангыстауской области - 32,
  • в Павлодарской области - 92,
  • в СКО - 28,
  • в Туркестанской области - 5.

Всего в стране выздоровело 359 443 человека от COVID-19

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