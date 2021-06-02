Зафиксирован прирост заболевших коронавирусом в Казахстане

Всего в стране подтвержден 388 991 случай.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 1 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 319 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 388 991 случай, из них:
- в городе Нур-Султан – 218,
- в городе Алматы – 208,
- в городе Шымкенте – 46,
- в Акмолинской области – 77,
- в Актюбинской области – 20,
- в Алматинской области – 54,
- в Атырауской области – 82,
- в ВКО – 70,
- в Жамбылской области – 23,
- в ЗКО – 91,
- в Карагандинской области – 220,
- в Костанайской области – 39,
- в Кызылординской области – 7,
- в Мангистауской области – 53,
- в Павлодарской области – 58,
- в СКО – 37,
- в Туркестанской области – 16.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 617 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 255,
- в городе Алматы -224,
- в городе Шымкенте - 69,
- в Акмолинской области - 80,
- в Актюбинской области - 81,
- в Алматинской области - 48,
- в Атырауской области - 17,
- в ВКО - 25,
- в Жамбылской области - 32,
- в ЗКО - 118,
- в Карагандинской области - 441,
- в Костанайской области - 35,
- в Кызылординской области – 35,
- в Мангыстауской области - 32,
- в Павлодарской области - 92,
- в СКО - 28,
- в Туркестанской области - 5.
Всего в стране выздоровело 359 443 человека от COVID-19
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