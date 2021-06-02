Зафиксирован прирост заболевших коронавирусом в Казахстане

Всего в стране подтвержден 388 991 случай.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 1 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 319 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 388 991 случай, из них:

в городе Нур-Султан – 218,

в городе Алматы – 208,

в городе Шымкенте – 46,

в Акмолинской области – 77,

в Актюбинской области – 20,

в Алматинской области – 54,

в Атырауской области – 82,

в ВКО – 70,

в Жамбылской области – 23,

в ЗКО – 91,

в Карагандинской области – 220,

в Костанайской области – 39,

в Кызылординской области – 7,

в Мангистауской области – 53,

в Павлодарской области – 58,

в СКО – 37,

в Туркестанской области – 16.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 617 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 255,

в городе Алматы -224,

в городе Шымкенте - 69,

в Акмолинской области - 80,

в Актюбинской области - 81,

в Алматинской области - 48,

в Атырауской области - 17,

в ВКО - 25,

в Жамбылской области - 32,

в ЗКО - 118,

в Карагандинской области - 441,

в Костанайской области - 35,

в Кызылординской области – 35,

в Мангыстауской области - 32,

в Павлодарской области - 92,

в СКО - 28,

в Туркестанской области - 5.

Всего в стране выздоровело 359 443 человека от COVID-19

⠀

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!