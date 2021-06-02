Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Караганде: Есть погибший

Личность погибшего устанавливается.

Вечером 1 июня в центре Караганды произошел взрыв газовоздушной смеси, передает zakon.kz со ссылкой на Хабар24.

В результате происшествия погиб мужчина.

В 19:57 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в жилом доме в городе Караганде по ул. Гоголя д.57. В двухкомнатной квартире в 5-этажном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате происшествия несущие конструкции дома не нарушены, имеется повреждение межкомнатных перегородок. На месте происшествия обнаружено тело мужчины (личность погибшего устанавливается), - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Силами ДЧС из подъезда эвакуировано 10 человек.

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