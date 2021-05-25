Иранские бизнесмены намерены построить несколько заводов в Актау

Мангистау за последние годы известен как динамично развивающийся регион.

Сегодня аким Мангистауской области С. Трумов принял руководителей Торгово-промышленной палаты иранской провинции Казвин.

Президент палаты Мехди Бахшанде выразил желание инвестировать в Мангистауский регион, граничащий с Ираном через Каспий, и реализовать новые проекты. В частности, в специальной экономической зоне "Морпорт Актау" планируется строительство предприятия по производству строительных материалов, завода по сборке автомобилей и терминала для хранения фруктов и сухофруктов. Инвестиционные проекты представил аким области С. Трумов.

Мангистау за последние годы известен как динамично развивающийся регион. Мы готовы инвестировать в экономику этого региона и реализовать несколько наших проектов. Сегодня мы уверены, что подобные начинания будут полезны как для наших предпринимателей, так и для мангистаусцев, так как это приведет к снижению цен на товары, - сказал президент Торгово-промышленной палаты провинции "Казвин" Мехди Бахшанде.

Серикбай Трумов отметил, что всегда готов поддержать проекты, которые принесут пользу развитию экономики региона, создав новые рабочие места для населения.

В завершение встречи президент Палаты от имени главы провинции Казвин с населением 1,5 млн человек пригласил с особым визитом в Иран акима Мангистауской области С. Трумова.

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