Скончался известный ученый Сагади Болекбаев

Почти полвека профессор отдал науке.

Скончался видный ученый, доктор философии, профессор Сагади Болекбаев, сообщает zakon.kz.

Печальную весть сообщили его коллеги с кафедры философии в Facebook.

Профессор Сагади Болекбаев - известный ученый, преподаватель, общественный деятель, академик политологии и юридических наук.

Почти полвека ученый отдал науке и образованию студентов.

Он был экспертом Минобразования РК, членом Комитета по делам религий, ряда диссертационных советов, главным редактором профильного информационно-аналитического журнала и т.д.

Сагади Болекбаев является автором более 250 научных статей. Свыше 50 научных работ опубликованы в Чехии, Польше, Нидерландах, Германии, Пакистане, России, Украине, Узбекистане, Туркменистане, Кыргызстане, Азербайджане и других странах мира.

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