Мукормикоз — это осложнение, вызванное грибковой инфекцией.

В Ираке два человека умерли из-за "черной плесени", сообщает zakon.kz.

В городе Насирия было зафиксировано четыре случая заражения черной плесенью и два случая смерти. Оба этих случая связаны с осложнениями, вызванными заболеванием коронавирусной инфекцией, — сказал представитель местного департамента здравоохранения Аммара аль-Замили.

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Мукормикоз — это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог.

По информации РИА Новости, наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с коронавирусом.

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