Педофилы среди священников - католическая церковь меняет канон

По данным портала bishop-accountability.org, в Католической церкви США в период с 1950 по 2016 годы жертвами священников-педофилов стали более 18 500 человек.

Католическая церковь меняет канон, чтобы педофилы не оставались безнаказанными, передает zakon.kz со ссылкой на euronews.

Католическая церковь, впервые в истории, включила в Кодекс канонического права статью, осуждающую сексуальное насилие над несовершеннолетними со стороны священнослужителей. До этого времени акты педофилии рассматривались как несоблюдение шестой библейской заповеди "Не прелюбодействуй".

Решение отказаться от этой устаревшей формулировки было принято после долгой череды скандалов, сотрясающих Святой престол несколько десятилетий, пишет издание.

Жестокое обращение с детьми отныне квалифицируется как преступление против достоинства личности, - пояснил во вторник монсеньор Хуан Игнасио Арриета, секретарь Папского совета по законодательству. - Новый канон 1398 предусматривает наказывать за подобные преступления не только клириков Конгрегации доктрины веры, но и мирян.

Как наказать виновных в сексуальном преступлении против детей и подростков, будет решаться индивидуально. Наивысшая мера - отлучение от церкви.

Такое решение принял в феврале 2019 года папа Франциск в отношении американского кардинала Теодора Маккэррика. По данным портала bishop-accountability.org, в Католической церкви США в период с 1950 по 2016 годы жертвами священников-педофилов стали более 18 500 человек.

За последние годы были отправлены в отставку или понесли уголовное наказание высокопоставленные представители Чилийской, Австралийской, Немецкой, Ирландской, Польской и Французской епархий.

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