Чем грозит работодателю переработка сотрудника 

Им грозит адмответственность.

Предлагается установить адмответственность за превышение предусмотренного рабочего времени, сообщила на пленарном заседании Мажилиса под председательством Нурлана Нигматулина депутат Гульнар Бижанова, передает корреспондент zakon.kz.

Предлагается предусмотреть адмответственность за несоблюдение сторонами законных прав и интересов работников заемного труда. Также предлагается установить административную ответственность принимающей стороны за незаконное превышение предусмотренной законодательством нормальной и сокращенной продолжительности рабочего времени и ежедневной работы для работников направляющей стороны, — сообщила Бижанова.

Она напомнила, что по закону, прокурор наделен правом незамедлительно отменять своим постановлением все незаконные решения, а также приостанавливать необоснованные акты госорганов, однако, за их неисполнение административная ответственность не предусмотрена.

В этой связи мы предлагаем установить административную ответственность за неисполнение постановления прокурора. В целях усиления ответственности должностных лиц госорганов по фактам незаконного проведения проверок, а также иных форм контроля и надзора, предложено увеличить срок давности их привлечения к административной ответственности до 1 года, — добавила депутат.

По ее словам, сейчас этот срок составляет два месяца, и проблема заключается в том, что процесс обжалования итогов проверки, действий должностных лиц госорганов занимает длительный период. В результате, после двухмесячного срока давности чиновники остаются безнаказанными.

Длительно существуют проблемы, связанные с незаконным проникновением нелегальных старателей на опасные производственные объекты и незаконной добычи золотосодержащих руд. Это стало основанием для инициирования депутатами введения уголовной ответственности за незаконное проникновение на охраняемый объект. В этой связи, вносится уточнение для разграничения административной и уголовной ответственности, — объяснила депутат Мажилиса.

Кроме того, проект закона об административных правонарушениях предусматривает поправку о применении одинаковой базы для расчета экологического штрафа за незаконное сжигание газа в факелах и на стационарных источниках.

Главой государства поручено законодательно повысить статус участкового и предоставить ему широкий спектр полномочий. В этой связи, предлагается наделить участкового правом наложения взысканий еще по четырем составам административных правонарушений. Это позволит существенно повысить эффективность работы участковых, освободить их от второстепенной работы и сконцентрироваться на выполнении основных задач, в первую очередь, работе с населением, — заключила Бижанова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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