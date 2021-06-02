Чиновники уходят от ответственности за незаконные проверки бизнеса 

Предприниматели не знают, что надо обращаться с жалобами в течение двух месяцев.

Должностные лица в большинстве случаях остаются безнаказанными за незаконные проверки бизнеса, сообщил в ходе пленарного заседания в Мажилисе под председательством Нурлана Нигматулина заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев, передает корреспондент zakon.kz.

Если обратиться к практике, то сейчас по 62 статье у нас срок давности установлен два месяца. Это является очень большим препятствием для привлечения к ответственности. Адмкодексом у нас предусмотрена ответственность должностных лиц по фактически нескольким составам, ряд из них – незаконное вмешательство в деятельность предпринимателей, незаконные проверки и безосновательное применение иных форм контроля. Практика показывает, что в частности за 2020 года органами прокуратуры в ходе проверок госорганов по законности проведения проверок субъектов предпринимательства, выявлено около 100 нарушений, но к адмответственности мы смогли привлечь только 17 должностных лиц, — сообщил Асет Чиндалиев.

Он добавил, что, по сведениям Миннацэкономики, фактически за все факты незаконных проверок возбуждено административных дел всего в отношении 20% фактов нарушений в отношении должностных лиц.

Главная причина – прошли двухмесячные сроки привлечения к адмответственности, — подчеркнул Чиндалиев.

Замгенпрокурора уточнил, что предприниматели во многих случаях не знают, что надо обращаться с жалобами в течение двух месяцев, и иногда они поступают поздно.

На них уже не остается времени на рассмотрение и проверка завершается уже по истечению двух месяцев – просто физически не успеваем. Другая сторона, конечно, прокуратура и уполномоченные органы мы проводим проверки, выявляем нарушения, но мы каждый месяц не можем проводить проверки. Максимум – 1-2 раза в год, и за это время тоже эти все сроки уходят, — объяснил Чиндалиев.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин напомнил, что такая норма обеспечивает выполнение предвыборной программы партии Нур Отан, где в одном из разделов была задача по законодательному обеспечению принятия закона, чтобы прекратить незаконное вмешательство госорганов в предпринимательскую деятельность.

И эти нормы, которые сейчас есть, они не первый шаг. Но есть еще одна норма. Мы сегодня говорим о том, что органам прокуратуры теперь незамедлительно реагировать на жалобы предпринимателей, не направляя в другие госорганы. А второе, в этих нормах мы устанавливаем очень четкую ответственность за неисполнение постановления прокурора, — сказал Нигматулин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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