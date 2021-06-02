Психотропные препараты продавал мужчина в Атырау

У него изъяли 58 пластинок трамадола и 31 флаконов трапикамеда.

Психотропные препараты продавал 22-летний житель Атырау, передает zakon.kz.

Во время оперативно-профилактического мероприятия “Дәрмек” стражи порядка выявили жителя Атырау, который занимался реализацией психотропных препаратов проспекте Азаттык.

По информации полиции, у 22-летнего мужчины изъяли 58 пластинок трамадола и 31 флаконов трапикамеда.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия “Дәрмек” на территории Атырауской области выявлено пять административных правонарушений. Кроме того, у двух медицинских работников изъято 1280 таблеток трамадола и 69 флаконов тропикамеда. Собранные документы направлены в Управление местной полицейской службы Атырауской области и в Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Атырауской области, - сообщил начальник ДП Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Дело заведено по по статье 426 КоАП РК “Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники” .

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