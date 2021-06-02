Правительство Казахстана передаст ряд своих полномочий

В рамках законопроекта будут перераспределены 94 функции.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили в первом чтении поправки в закон по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления, передает корреспондент zakon.kz.

Как сообщил министр национальной экономики Асет Иргалиев, законопроектом предусматриваются поправки в 55 законодательных актов, в том числе пять кодексов и 50 законов.

В рамках законопроекта будут перераспределены 94 функции. От правительства министерствам будут переданы 89 функций, местным исполнительным органам - пять функций.

Так, в целях повышения ответственности центральных государственных органов и своевременного исполнения поставленных целей и задач от правительства будут переданы следующие функции:

- центральному уполномоченному органу по государственному планированию полномочия по установлению порядка составления и предоставления отчета о реализации стратегического плана;

- уполномоченному органу в сфере гражданской защиты функций по утверждению правил пожарной безопасности, а также порядка аттестации спасателей для проведения аварийно-спасательных работ;

- уполномоченному органу в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения компетенции по организации управления водохозяйственными сооружениями, находящимися в республиканской собственности;

- уполномоченному государственному органу по автомобильным дорогам функции по установлению допустимых параметров автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам;

- уполномоченному органу в области геодезии и картографии, полномочия по разработке и утверждению правил регистрации, учета и выдачи разрешений на проведение аэросъемочных работ;

- уполномоченному органу в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения компетенции по межотраслевой координации деятельности уполномоченных органов, обеспечивающих безопасность пищевой продукции.

В целом принятие законопроекта станет очередным шагом в формировании эффективной системы государственного управления и будет способствовать дальнейшему повышению ее автономности. Законопроект направлен на обеспечение преемственности проводимой политики по четкому разграничению полномочий между уровнями управления, - добавил глава Миннацэкономики.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!