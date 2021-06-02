Курс доллара подрос на торгах

Доллар подорожал почти на 0,50 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 427,94 тенге (+0,48), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 427,9-430,2 тенге, евро – 522-525,5 тенге, рос. рубль - 5,8-5,9 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 2 июня.

Июльские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,31%, составив $67,93 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле выросли на 0,38% — до $70,52 за баррель.

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