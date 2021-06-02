Крушение самолета Bek Air: заключения экспертов еще нет

Расследование затянулось из-за ограничений, связанных с пандемией.

В ближайшее время ожидаем получить заключение по расследованию авиакатастрофы Bek Air в Алматы, сообщил на отчетной встрече с населением министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент zakon.kz.

В ближайшее время мы ожидаем получение заключения по расследованию авиакатастрофы с авиакомпанией Bek Air в Алматы. К сожалению, данная трагедия вскрыла серьезные нарушения в соблюдении стандартов по безопасности авиакомпании, - сообщил Атамкулов.

Министр объяснил, что расследование затянулось из-за ограничений, связанных с пандемией, так как международные эксперты не смогли своевременно прибыть в Казахстан для работы.

В целях беспристрастной и объективной проверки, согласно международной практике, мы не имеем права комментировать ход расследования катастрофы, пока компетентные органы не дадут заключений, - добавил глава МИИР.

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27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, который летел из Алматы в Нур-Султан потерпел крушение. Погибли 12 человек.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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